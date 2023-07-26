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Монголия и Индия проводят совместные военные учения «Кочевой слон»

Монголия и Индия проводят совместные военные учения «Кочевой слон»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они проходят в монгольской столице

С 17 по 31 июля в Улан-Баторе проходят 15-е монголо-индийские совместные военные учения «Кочевой слон – 2023». В церемонии открытия приняли участие министр обороны Монголии генерал Сайханбаяр Гурсэд и чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Монголии М.П. Сингх.

Совместные учения ежегодно организуются для укрепления военных связей, обмена передовым опытом, развития сотрудничества, товарищества и дружбы между двумя армиями.

В этом году в «Кочевом слоне» принимают участие около 70 военнослужащих Вооружённых сил Монголии и 43 военнослужащих пехотного полка Джамму и Кашмир. В ходе учения монгольские и индийские военнослужащие примут участие в различных учебных мероприятиях, направленных на совершенствование своих навыков, включая тренировку на выносливость, рефлекторную стрельбу, скалолазание, работа в команде и т.д.

- Совместные военные учения, направленные на обмен опытом между двумя странами, проводятся регулярно. В последний раз они были организованы в октябре 2019 года в Индийской военной академии в городе Баклох, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия учения

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