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На одной из автодорог Бурятии строят мост из лиственницы

На одной из автодорог Бурятии строят мост из лиственницы
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Работы планируют завершить в этом году

В Курумканском районе Бурятии возводят мост из лиственницы. Речь идёт об искусственном сооружении через реку Аргада на автодороге Барагхан – Харгана.

- Проектным решением специально был предусмотрен именно этот вид дерева из-за прочности и долговечности. Мост из лиственницы, при надлежащем содержании, может прослужить более полувека. Этот материал не гниёт, не подвергается воздействию бактерий и грибков, имеет высокую прочность, не склонен к разбуханию и деформации, - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

В настоящее время подрядчик возводит пролёты, затем приступит к устройству водоотвода, укреплению основания и поверхности конусов моста. Мост, протяжённостью 97 метров, планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Стоимость объекта – 26,6 млн рублей.

Работы по капитальному ремонту моста через реку Аргада в Курумканском районе стартовали этой весной. Проектом предусмотрен и капитальный ремонт подходов, земполотна и устройство деревянного лестничного схода.

- На этой неделе состоялся очередной выезд представителей администрации совместно со службой строительного контроля. Работы на объекте идут по графику, в период подъёма уровня воды в реке Аргада работы приостанавливались, но на данный момент подрядчиком наращен хороший темп. На месте рассмотрели вопросы по проектным решениям, совместно с проектировщиками и стройконтролем отрабатываем в рабочем порядке, - отметил первый замруководителя администрации Курумканского района Владислав Сансанов.

Необходимость капитального ремонта моста возникла в связи с его предаварийным состоянием. Между тем, мост имеет очень важное значение для жителей улуса Харгана, именно он связывает село с «большой землей» – региональной дорогой Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. Жители села Барагхан по нему ездят к сенокосным участкам и фермерским хозяйствам.

- На территории сельского поселения «Барагхан» находится более 15 малых и средних мостов, которые мы стараемся ремонтировать за счёт средств муниципального дорожного фонда при поддержке администрации Курумканского района. Но такой мост как через реку Аргада требовал большого объёма средств, так он один из наиболее протяжённых, - рассказал глава СП «Барагхан» Баир Шакшаев.

Ежедневно на объекте работает бригада из 10 человек и 4 единицы спецтехники.

Бурятия Курумканский район мост строительство

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