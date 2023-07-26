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В сельском ДК Бурятии заканчивают капитальный ремонт

В сельском ДК Бурятии заканчивают капитальный ремонт
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
Большинство работ по модернизации дома культуры уже выполнены

В Бурятии в Тункинском доме культуры завершается капитальный ремонт. На строительные работы из федерального и местного бюджетов было выделено 15 млн 922 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, до 1996 года в Тунке не было дома культуры, и тогда было решено открыть его в заброшенном здании магазина Тункинского сельпо. Здание приспособили к культурной деятельности, но 27 лет он ни разу не ремонтировался. И вот в этом году его обновляют.

На сегодняшний день подрядчики полностью заменили кровлю (устройство металлочерепицы, фронтонов, карнизов), заменили и залили полы, произвели усиление фундамента цементом, построили отмостки, установили потолок, оштукатурили стены, провели электрическую проводку и пожарную сигнализацию, установили межкомнатные и входные двери. А также установили окна, отопительный котёл, унитазы и раковины. Ведутся работы к подготовке фасада здания к покраске и проверке отопительной системы.

- Осталось совсем немного. Большой объём работ позади, - отметила заведующая ДК Марина Гопоненко.
Бурятия Тункинский район дом культуры капитальный ремонт

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