Селенга в Улан-Удэ упала ещё на 10 сантиметров



Реки в Улан-Удэ по-прежнему идут на спад. По данным на 26 июля, Селенга опустилась ещё на 10 сантиметров – до 180 (при критической отметке в 330), а Уда – на один (до 137 при «критических» 400).



Уровень воды в Байкале составляет 456,79 метра по тихоокеанской системе высот. В Усть-Кяхте Селенга вышла на пойму на 9 сантиметров, в Новоселенгинске – на 25, в Кабанске – на 27, а река Баргузин в одноимённом селе – на 4 сантиметра.



- В ближайшие сутки в южных и юго-западных районах в связи с прогнозируемыми ливнями сохраняется угроза подъёма рек с выходом на пойму и образование селевых потоков, – предупредили в Бурятском гидрометцентре.