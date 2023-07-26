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«Моя хата с краю»: В Улан-Удэ устроили опрос о «мегаколонии» на Стеклозаводе

«Моя хата с краю»: В Улан-Удэ устроили опрос о «мегаколонии» на Стеклозаводе
Общество,  Фото:pixabay.com
Некоторым горожанам оказалось всё равно, а часть горячо поддержали идею переселить туда чиновников

В столице Бурятии не утихает ажиотаж вокруг строительства мультиколонии в микрорайоне Стеклозавод. Недавно представители регионального отделения Народного фронта решили поинтересоваться, что думают по этому поводу жители Улан-Удэ, и запустили опрос в своём telegram-канале и на официальной странице во «ВКонтакте».

В Telegram большинство (44%) респондентов выбрали вариант «Переселить бы к ним чиновников» (в «ВК» за него отдали чуть более 40% голосов). Четверть (25%) категорически против – по их мнению, теперь Стеклозавод вообще нельзя назвать интеллигентным районом (во «ВКонтакте» среди опрошенных  18% несогласных). Ещё 19% отметили, что они идею одобряют (в «ВК» за – 14%). А 11% пользователей Telegram и 25% – во «ВКонтакте» – оказалось всё равно: мол, «моя хата с краю».

На минувших выходных в соцсетях появилась запись, сделанная на Стеклозаводе. Местные жители собрались в сквере «Кристальный», чтобы выразить протест против строительства пенитенциарного учреждения.

Недовольство по этому люди начали высказывать в Интернете несколькими днями ранее и от слов в итоге перешли к делу. На народном сходе в сквере они кричали: «Нет СИЗО на Стеклозаводе!». А одна из местных жительниц пояснила, почему они категорически против стройки.

- Начиная от переезда нас встречают развалины завода. Дальше расположены очистные, а если проехать чуть вправо, там центральное кладбище, – отметила она.

Кроме того, на «Стеколке» расположены РПНД, тубдиспансер и нефтебаза. Всё это, по мнению стеклозаводчан, «роняет рейтинг микрорайона». Не хватает, мол, только колонии. «СИЗО нам однозначно здесь не нужно, видеть мы его здесь не хотим», – констатировали горожане и призвали власти ещё раз подумать «над другим местом для локации» следственного изолятора.

Улан-удэнцы хотят создать петицию и собрать максимальное количество подписей против строительства пенитенциарного учреждения, а потом идти с ней мэру города Игорю Шутенкову и главе Бурятии Алексею Цыденову. Они намерены привлечь СМИ «к огласке этого беспредела».
колония опрос ОНФ

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