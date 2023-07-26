«Моя хата с краю»: В Улан-Удэ устроили опрос о «мегаколонии» на Стеклозаводе



В столице Бурятии не утихает ажиотаж вокруг строительства мультиколонии в микрорайоне Стеклозавод. Недавно представители регионального отделения Народного фронта решили поинтересоваться, что думают по этому поводу жители Улан-Удэ, и запустили опрос в своём telegram-канале и на официальной странице во «ВКонтакте».



В Telegram большинство (44%) респондентов выбрали вариант «Переселить бы к ним чиновников» (в «ВК» за него отдали чуть более 40% голосов). Четверть (25%) категорически против – по их мнению, теперь Стеклозавод вообще нельзя назвать интеллигентным районом (во «ВКонтакте» среди опрошенных 18% несогласных). Ещё 19% отметили, что они идею одобряют (в «ВК» за – 14%). А 11% пользователей Telegram и 25% – во «ВКонтакте» – оказалось всё равно: мол, «моя хата с краю».



