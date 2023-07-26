В столице Бурятии почти на месяц перекроют часть улицы Сахьяновой

В ближайшую субботу, 29 июля, на Сахьяновой в Улан-Удэ изменится схема движения общественного транспорта и автомобилей. На её пересечении с улицами Ключевская и Трубачеева появится круговая развязка, строительство которой стартует уже на этой неделе. Рабочие приступят к переустройству сетей связи, тепло- и водоснабжения, ливневой канализации и водостоков.
Вплоть до 20 августа проезд от Ключевской вверх по Сахьяновой на месте будущего «кольца» перекроют.
- Объезд будет осуществляться по противоположной стороне улицы. Там организуют двухстороннее движение, – предупредили в Минтрансе РБ.
Круговая развязка – часть третьего моста через Уду. В марте из-за строительства сооружения началось масштабное переустройство сетей на пересечении трёх вышеупомянутых улиц. В 2023 году на переправе стартуют работы по обустройству проезжей части и освещения. Её оборудуют камерами дорожного видеонаблюдения, водостоками и дорожными знаками и благоустроят прилегающую территорию, рассказали ранее в министерстве транспорта РБ.