В столице Бурятии почти на месяц перекроют часть улицы Сахьяновой



В ближайшую субботу, 29 июля, на Сахьяновой в Улан-Удэ изменится схема движения общественного транспорта и автомобилей. На её пересечении с улицами Ключевская и Трубачеева появится круговая развязка, строительство которой стартует уже на этой неделе. Рабочие приступят к переустройству сетей связи, тепло- и водоснабжения, ливневой канализации и водостоков.







Вплоть до 20 августа проезд от Ключевской вверх по Сахьяновой на месте будущего «кольца» перекроют.



- Объезд будет осуществляться по противоположной стороне улицы. Там организуют двухстороннее движение, – предупредили в Минтрансе РБ.





