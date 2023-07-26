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Берег Байкала в районе Бурятии обрастает помойками из-за туристов

Берег Байкала в районе Бурятии обрастает помойками из-за туристов
Общество,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Местные жители заявили, что там повсюду летает мусор и уже появился специфический запах

Жители прибрежного Кабанского района жалуются на свалки, разросшиеся возле Байкала. Они образовались, в частности, на берегу в селе Посольское – прямо напротив Спасо-Преображенского мужского монастыря и в местности Лемасово.


- С каждым днём эти свалки растут. Сейчас летний сезон. На Байкале много отдыхающих, туристов. Всë разлетается, появляется запах, – заявили сельчане в группе «Кабанск-инфо.24/7» и поинтересовались, кто отвечает за уборку мусора. – Кто должен его собирать и вывозить?

Как выяснилось, в 2023 году Минприроды Бурятии уже дважды – в конце мае и конце июня – объявляло открытые конкурсы на предоставление субсидий для сбора и вывоза отходов с побережья священного озера. Но на них не поступило ни одной заявки от специализированных организаций.

Тем временем на заключительной сессии Народного Хурала шестого созыва стало известно, что субсидии из республиканского бюджета на уборку мусора на Байкале увеличились в два с половиной раза – с 6 до 15 миллионов рублей.
 
- Сейчас вносятся необходимые изменения в порядок их предоставления, – отметили в министерстве природы.

Ведомство намерено объявить конкурс уже с учётом этих изменений. С 17 июля в местах массового отдыха в Кабанском районе установят не менее 110 евроконтейнеров и металлических баков для отходов. Этим займётся региональный оператор по обращению с ТКО – компания «ЭкоАльянс».
 
- Подрядчик, который будет убирать берег, будет отчитываться в том числе и за вывезенный объём мусора, – приводят комментарий министерства в группе «Кабанск-инфо.24/7».

В рамках часа заявлений на той самой сессии Хурала депутат Дмитрий Дружинин, который является генеральным директором «ЭкоАльянса», поднял вопрос об уборке мусора в популярных местах отдыха в Бурятии. Речь, в частности, о Байкале и озёрах Щучье и Гусиное.

По словам Дружинина, за последние пять лет турпоток в республике возрос более чем вдвое. Только в 2022 году РБ, по официальным данным, посетило свыше 490 тысяч человек.

- Представьте, какой огромный объём мусора производит этот поток. Но нормального решения по вывозу нет. Этот вопрос возникает каждый летний сезон, – подчеркнул тогда парламентарий.

Уборку отходов, которые остаются после туристов, нельзя включить в тариф, иначе за это придётся платить населению. Если в Кабанском районе вне турсезона вывозят примерно 10 тысяч кубометров – и регоператор с этим справляется – то с наступлением лета объём увеличивается на треть и вся нагрузка, в том числе – финансовая, ложится на «ЭкоАльянс».

- Приходится отвлекать дополнительные единиц техники для решения проблемы, – пояснил директор компании.

Он предложил ввести в республике туристический сбор или же выделить средства на эти цели и провести торги, иначе «проблема с уборкой побережья никогда не решится».
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