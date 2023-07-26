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В Бурятии возможен град

В Бурятии возможен град
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ ожидается кратковременный дождь

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 июля по республике переменная облачность, днём на большей части территории кратковременные дожди, грозы, ливни, возможен град. Утром при прояснении туман. Ветер западный 5-10, при грозах до 15-18 м/с. Температура днём +19,+24, местами +26,+31.

В Улан-Удэ днём кратковременный дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём +21,+23.

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