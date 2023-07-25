25 июля

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В Бурятии простились с погибшим на СВО учителем ОБЖ

В Бурятии простились с погибшим на СВО учителем ОБЖ
Общество, 
Иван Карпов был мобилизован осенью

24 июля в Северобайкальске простились с участником спецоперации Карповым Иваном Викторовичем. Ему было 45 лет.

Иван Викторович родился 7 апреля 1978 года в Свердловске. Выпускник северобайкальской школы №2.

Как сообщили в администрации Северобайкальска, трудовую деятельность Иван Карпов начал в 1997 году сторожем-истопником в гостиничном комплексе «Солнечный». В 2000 году устроился работать в СМП-708 треста «Нижнеангарсктрансстрой» монтажником железобетонных конструкций.

В 2001 году трудился в ОАО «Бамтоннельстрой» электрогазосварщиком.

С 2003 по 2021 гг был спасателем поисково-спасательного подразделения МЧС.

С сентября 2021 по октябрь 2022 преподавал ОБЖ в Бурятском республиканском многопрофильном техникуме инновационных технологий.

В октябре был мобилизован для участия в специальной военной операции. Погиб 30 июня 2023 года.


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