В Бурятии простились с погибшим на СВО учителем ОБЖ

Иван Карпов был мобилизован осенью



24 июля в Северобайкальске простились с участником спецоперации Карповым Иваном Викторовичем. Ему было 45 лет.



Иван Викторович родился 7 апреля 1978 года в Свердловске. Выпускник северобайкальской школы №2.



Как сообщили в администрации Северобайкальска, трудовую деятельность Иван Карпов начал в 1997 году сторожем-истопником в гостиничном комплексе «Солнечный». В 2000 году устроился работать в СМП-708 треста «Нижнеангарсктрансстрой» монтажником железобетонных конструкций.



В 2001 году трудился в ОАО «Бамтоннельстрой» электрогазосварщиком.



С 2003 по 2021 гг был спасателем поисково-спасательного подразделения МЧС.



С сентября 2021 по октябрь 2022 преподавал ОБЖ в Бурятском республиканском многопрофильном техникуме инновационных технологий.



В октябре был мобилизован для участия в специальной военной операции. Погиб 30 июня 2023 года.





