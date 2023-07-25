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Детям-сиротам в Бурятии выдают жилищные сертификаты

Детям-сиротам в Бурятии выдают жилищные сертификаты
Общество,  Фото:pixabay.com.
В прошлом году было выдано 68 сертификатов на жильё

В Бурятии на сегодня 6 050 жителей республики из числа детей-сирот в возрасте от 14 лет и старше нуждаются в жилье, из них 2025 человек проживают в г. Улан-Удэ, сообщили в республиканском министерстве социальной защиты.

- Одним из наиболее актуальных и важных вопросов в республике является обеспечение жильём детей-сирот. За счёт федеральной субсидии в 2022 году приобретено 165 квартир в 19 муниципальных образованиях на сумму 328 млн рублей. Для сокращения очерёдности в прошедшем году в республике внедрён новый механизм, предусматривающий предоставление жилищных сертификатов социализированным сиротам, достигшим 25 лет. Всего за год выдано 68 сертификатов на общую сумму 171 млн рублей, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

- Практика показала востребованность нововведения. Все сертификаты, выданные в марте-июле прошлого года, реализованы. В поиске жилья находятся только граждане, получившие сертификаты в декабре прошлого года, - добавила министр.

Кроме того, в министерстве сообщили, что 19 июля госдума приняла закон о праве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на выплату для приобретения жилья или погашения ипотечного кредита.

В соответствии с поправками, которые подготовили депутаты, теперь дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут получить жилищный сертификат при достижении ими 21 года, если такие нормы были предусмотрены субъектами РФ ранее. Изначально законопроектом предлагалось установить возрастную планку в 23 года.

Также преимущественным правом на сертификат будут обладать дети-сироты - участники специальной военной операции и те, кто уже сам стал родителем и намерен использовать для приобретения жилья материнский капитал.

- Жилищные сертификаты показали свою эффективность в решении проблемы обеспечения жильём детей-сирот, и в большинстве регионов уже реализуются такие программы. Важно, чтобы закон создавал дополнительные условия для тех субъектов РФ, которые имеют возможность устанавливать более мягкие требования к возрасту детей-сирот для получения жилищных сертификатов. Право снижать возрастную планку до 21 года позволит регионам решать задачу обеспечения детей-сирот жильём более эффективно и адресно, - отметил спикер госдумы РФ Вячеслав Володин.




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