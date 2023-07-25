«Сириус» приглашает педагогов из Бурятии на программы стажировок

Участникам стажировки оплачиваются проезд, проживание и питание



Для педагогов из Бурятии в образовательном центре «Сириус» организуются программы повышения квалификации и программы стажировок.



Зачисление на обучение по программе стажировки осуществляется по итогам конкурсного отбора. Для участия в отборе каждому кандидату необходимо подать заявку на сайте образовательного центра «Сириус» (https://sochisirius.ru/edu/pedagogam.)



Оплата проезда, проживания и питания участников стажировки осуществляется за счёт средств образовательного фонда «Талант и успех».



Подать заявки можно на программы:



- «Современная генетика и генетические технологии», 5–13 сентября. Подать заявку до 4 августа.



- «Научно-методические основы подготовки обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по биологии», 17–24 сентября. Подать заявку до 4 августа.



- «Особенности работы с одарёнными детьми в системе музыкального образования», 18–24 сентября. Подать заявку до 31 июля.



- «Стажировка в рамках октябрьской математической образовательной программы», 1–24 октября. Подать заявку до 4 сентября.



- «Особенности работы с одарёнными детьми в системе музыкального образования», 18–24 октября. Подать заявку до 31 августа.



- «Инженерное образование в школе», 26 октября — 1 ноября. Подать заявку до 12 сентября.



- «Особенности работы с одарёнными детьми в системе музыкального образования», 1–8 ноября. Подать заявку до 10 сентября.



- «Стажировка в рамках ноябрьской образовательной программы «Основы многослойной акварельной живописи», 9–23 ноября. Подать заявку до 3 октября.



- «Методика многослойной акварельной живописи в системе дополнительного образования», 4–16 декабря. Подать заявку до 26 октября.



- Занятия в образовательном центре «Сириус» для участников стажировки будут проводить ведущие педагоги лучших вузов страны, физико-математических и химико-биологических школ. Занятия также будут вести тренеры национальных и региональных сборных по математике, информатике, физике, химии и биологии, и выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства, - сообщается на сайте программы.









