«Одни дыры», - негодуют местные жители
Жители Баргузинского района Бурятии недовольны состоянием моста в селе Малое Уро. Деревянное строение порядком износилось и требует обновления.
- В Малом Уро невозможно ездить по мосту, торчат гвозди, весь мост разваливается, одни дыры! – пожаловался местный житель через группу «Баргузин-инфо.24/7».
Директор дорожного эксплуатационного управления Анатолий Краснов ответил, что ремонт моста в Малом Уро будет проведён нынешней осенью: в сентябре-октябре.
В Бурятии сельчане ездят по разваливающемуся мосту
Общество, Фото:
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