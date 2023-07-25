В Бурятии сельчане ездят по разваливающемуся мосту

«Одни дыры», - негодуют местные жители



Жители Баргузинского района Бурятии недовольны состоянием моста в селе Малое Уро. Деревянное строение порядком износилось и требует обновления.



- В Малом Уро невозможно ездить по мосту, торчат гвозди, весь мост разваливается, одни дыры! – пожаловался местный житель через группу «Баргузин-инфо.24/7».



Директор дорожного эксплуатационного управления Анатолий Краснов ответил, что ремонт моста в Малом Уро будет проведён нынешней осенью: в сентябре-октябре.

