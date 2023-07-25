Ушла из жизни ветеран лесного хозяйства Бурятии Римма Хлыщенок

Она скончалась на 62 году жизни



На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась ветеран лесного хозяйства Бурятии Хлыщенок Римма Тымирьяновна. Об этом сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.



Римма Тымирьяновна начала свой трудовой путь в лесном хозяйстве в 1983 году в Ангоянском лесхозе мастером цеха. С 2006 года перевелась экономистом в Иволгинский лесхоз, в 2008 году была назначена заместителем руководителя - главным бухгалтером ГБУ РБ «Авиационная и наземная охрана, защита и воспроизводство лесов».



Римма Тымирьяновна приняла под свое руководство 37 филиалов-лесхозов.



С 2009 года трудилась в республиканском агентстве лесного хозяйства на должности государственного лесного инспектора ревизионного отдела.



40 лет она посвятила своей любимой работе.



