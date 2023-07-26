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Самбисты Бурятии проведут матчевую встречу против команды Москвы

Самбисты Бурятии проведут матчевую встречу против команды Москвы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она состоится в столице республики на этой неделе

На этой неделе в Улан-Удэ пройдёт матчевая встреча по боевому самбо между командами Бурятии и Москвы. Соревнования состоятся в региональном центре единоборств «Патриот».

Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, встречу проведут 29 июля. Вход на поединки свободный.

Возрастное ограничение: 6+.
боевое самбо Бурятия спорт матчевая встреча

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