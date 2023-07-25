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На территории Иволгинского дацана в Бурятии ремонтируют университет

На территории Иволгинского дацана в Бурятии ремонтируют университет
Общество,  Фото:инфраструктурный блок правительства РБ
Работы обойдутся более чем в 20 миллионов

В Бурятии на территории Иволгинского дацана – главного буддийского храма России – ремонтируют здание Буддийского университета.

Капитальный ремонт Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева начался в июне. Сейчас в здании завершается ремонт кровли, а также проходит устройство водосточной системы и внутренняя отделка. Кроме этого, строители возводят входную группу в университет. Завершить работы на объекте планируют до конца лета этого года. Стоимость всех работ превышает 22 миллиона рублей.


Буддийский университет был основан в 1991 году для возрождения и развития буддизма в России и располагается на территории Иволгинского дацана.

- Иволгинский дацан – это гордость Бурятии. Его учебный корпус давно нуждался в капитальном ремонте. Понимая всю важность, правительством Бурятии было принято решение о выделении средств на ремонт здания университета и строительство входной группы к нему. Более 22 млн рублей выделены полностью из республиканского бюджета, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Управление капитального строительства Бурятии осуществляет функцию технического заказчика. Специалисты в ежедневном режиме следят за ходом работ на столь важном для республики объекте.

- В самом здании Буддийского университета в настоящий момент завершается ремонт потолков, полов, отопления, замена дверей, штукатурка и покраска стен, а также строители практически выполнили кровельные работы, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Анатолий Урбанов добавил, что кроме этого, сейчас идёт строительство одноэтажного пристроя, который будет осуществлять функцию входной группы в университет. Работы по возведению пристроя выполнены на 60%.

В настоящий момент на объекте трудятся 23 человека. Работы будут завершены в конце лета этого года.


буддизм капитальный ремонт Буддийский университет

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