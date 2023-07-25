25 июля

24 июля

Популярное

Ушла из жизни ветеран театра Бурятии

Ушла из жизни ветеран театра Бурятии
Общество,  Фото:ГБАТД им. Х. Намсараева
На 88 году скончалась Анна Васильевна Нечкина

24 июля в возрасте 87 лет ушла из жизни Анна Васильевна Нечкина, заслуженная артистка Бурятии (1982), ветеран Бурятского академического драматического театра имени Хоца Намсараева.

Анна Васильевна родилась в 1936 году в селе Усть-Орда (ныне посёлок Усть-Ордынский) Иркутской области. В годы войны отец ушёл на фронт, откуда он не вернулся. Мать во время войны работала в с. Олой Эхирит-Булагатского района председателем колхоза им. Кирова, затем на многих руководящих работах, избиралась депутатом Верховного Совета Бурятской АССР, ЦИК СССР.

Встреча Анны Васильевны с театром произошла в 1957 году, когда она устроилась на работу одевальщицей. Работала под руководством Валентины Замбыловны Петровой – заведующей костюмерным цехом.

С 1961 по 1964 годы училась в культпросветучилище на театрально-режиссёрском отделении, после завершения учёбы приняли её в вспомогательный состав труппы. В 1965 году состоялась первая дебютная роль в спектакле В. Халматова, где сыграла роль десятиклассницы. Как вспоминала Анна Васильевна, за годы работы она сыграла около пятидесяти разнообразных и разнохарактерных ролей, но первую роль была для неё особенной. Этапной в творчестве Анны Нечкиной стала роль матери в спектакле калмыцкого драматурга А. Балакаева. Со своей труппой актриса объездила всю республику, только в Джидинском и Закаменском районах была 15 раз, побывала в Москве, Ленинграде, Калмыкии, Монголии, Усть-Ордынском и Агинском Бурятском округах.

В 1991 году перед уходом на пенсию побывала на гастролях в Польше. После ухода на пенсию Анна Васильевна не порывала связи с родным театром – работала вахтёром, каждое утро встречая, а вечером провожая своих друзей и коллег. В театре её любили за доброжелательный, жизнерадостный, неунывающий характер, по матерински умеющей радоваться, если человеку хорошо и переживать за него, когда ему плохо. Анна Васильевна подняла на ноги детей, любила, заботилась и гордилась своими внуками.

- Светлая память об Анне Васильевне навсегда останется в сердцах её коллег и друзей, с которыми ей пришлось работать и общаться. Сайн түрэлдэ түрэхэнь болтогой гэжэ зальбарнабди. Ум маани бадмэ хум... – принесли соболезнования в Буряад театре.
некролог смерть театр Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Байкальск и 6 проектов Забайкалья победили в конкурсе благоустройства
Байкальск и 6 проектов Забайкалья победили в конкурсе благоустройства
Общество, 25.07.2023
Победителей объявили на пленарном заседании всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»
Ушла из жизни ветеран театра Бурятии
Ушла из жизни ветеран театра Бурятии
Общество, 25.07.2023
На 88 году скончалась Анна Васильевна Нечкина
Детям-сиротам в Бурятии выдают жилищные сертификаты
Детям-сиротам в Бурятии выдают жилищные сертификаты
Общество, 25.07.2023
В прошлом году было выдано 68 сертификатов на жильё
«Сириус» приглашает педагогов из Бурятии на программы стажировок
«Сириус» приглашает педагогов из Бурятии на программы стажировок
Общество, 25.07.2023
Участникам стажировки оплачиваются проезд, проживание и питание 
В Бурятии захлещут ливни
В Бурятии захлещут ливни
Общество, 25.07.2023
Но потом придёт жара
В Бурятии простились с погибшим на СВО учителем ОБЖ
В Бурятии простились с погибшим на СВО учителем ОБЖ
Общество, 25.07.2023
Иван Карпов был мобилизован осенью
В Улан-Удэ для осуждённых женщин устроили Сурхарбан
В Улан-Удэ для осуждённых женщин устроили Сурхарбан
Общество, 25.07.2023
Они соревновались в перетягивании каната, армрестлинге и борьбе
В Бурятии сельчане ездят по разваливающемуся мосту
В Бурятии сельчане ездят по разваливающемуся мосту
Общество, 25.07.2023
«Одни дыры», - негодуют местные жители
Самолёт из Иркутска в Красноярск вылетел с задержкой
Самолёт из Иркутска в Красноярск вылетел с задержкой
Общество, 25.07.2023
Транспортная прокуратура проводит проверку
В Улан-Удэ восстанавливают дорогу на месте обрушения коллектора
В Улан-Удэ восстанавливают дорогу на месте обрушения коллектора
Общество, 25.07.2023
Вскоре обещают запустить автомобильное движение
В Бурятии впервые за 51 год ремонтируют дом культуры
В Бурятии впервые за 51 год ремонтируют дом культуры
Общество, 25.07.2023
Ремонт дома культуры скоро завершат в Хоринске
Рекордное количество проектов от Бурятии одержали победу во всероссийском конкурсе по благоустройству
Рекордное количество проектов от Бурятии одержали победу во всероссийском конкурсе по благоустройству
Общество, 25.07.2023
550 миллионов рублей получит Бурятия на благоустройство современных общественных пространств
В Бурятии рассказали, как одинокому пенсионеру или инвалиду получить помощь на дому
В Бурятии рассказали, как одинокому пенсионеру или инвалиду получить помощь на дому
Общество, 25.07.2023
Есть два вариант получения помощи: по минимальному тарифу и бесплатно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^