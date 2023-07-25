Ушла из жизни ветеран театра Бурятии

Общество, Фото: ГБАТД им. Х. Намсараева

На 88 году скончалась Анна Васильевна Нечкина



24 июля в возрасте 87 лет ушла из жизни Анна Васильевна Нечкина, заслуженная артистка Бурятии (1982), ветеран Бурятского академического драматического театра имени Хоца Намсараева.



Анна Васильевна родилась в 1936 году в селе Усть-Орда (ныне посёлок Усть-Ордынский) Иркутской области. В годы войны отец ушёл на фронт, откуда он не вернулся. Мать во время войны работала в с. Олой Эхирит-Булагатского района председателем колхоза им. Кирова, затем на многих руководящих работах, избиралась депутатом Верховного Совета Бурятской АССР, ЦИК СССР.



Встреча Анны Васильевны с театром произошла в 1957 году, когда она устроилась на работу одевальщицей. Работала под руководством Валентины Замбыловны Петровой – заведующей костюмерным цехом.



С 1961 по 1964 годы училась в культпросветучилище на театрально-режиссёрском отделении, после завершения учёбы приняли её в вспомогательный состав труппы. В 1965 году состоялась первая дебютная роль в спектакле В. Халматова, где сыграла роль десятиклассницы. Как вспоминала Анна Васильевна, за годы работы она сыграла около пятидесяти разнообразных и разнохарактерных ролей, но первую роль была для неё особенной. Этапной в творчестве Анны Нечкиной стала роль матери в спектакле калмыцкого драматурга А. Балакаева. Со своей труппой актриса объездила всю республику, только в Джидинском и Закаменском районах была 15 раз, побывала в Москве, Ленинграде, Калмыкии, Монголии, Усть-Ордынском и Агинском Бурятском округах.



В 1991 году перед уходом на пенсию побывала на гастролях в Польше. После ухода на пенсию Анна Васильевна не порывала связи с родным театром – работала вахтёром, каждое утро встречая, а вечером провожая своих друзей и коллег. В театре её любили за доброжелательный, жизнерадостный, неунывающий характер, по матерински умеющей радоваться, если человеку хорошо и переживать за него, когда ему плохо. Анна Васильевна подняла на ноги детей, любила, заботилась и гордилась своими внуками.



- Светлая память об Анне Васильевне навсегда останется в сердцах её коллег и друзей, с которыми ей пришлось работать и общаться. Сайн түрэлдэ түрэхэнь болтогой гэжэ зальбарнабди. Ум маани бадмэ хум... – принесли соболезнования в Буряад театре.

