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В Улан-Удэ восстанавливают дорогу на месте обрушения коллектора

В Улан-Удэ восстанавливают дорогу на месте обрушения коллектора
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Вскоре обещают запустить автомобильное движение

В Улан-Удэ приступили к восстановлению благоустройства в 20 квартале, где 14 июля на дороге обрушился свод канализационного коллектора.

Все восстановительные работы планируется завершить в ближайшее время. К началу августа автомобильное движение по Ключевской будет полностью восстановлено, сообщили в МУП «Водоканал».

- Сегодня специалисты «Водоканала» совместно с подрядной организацией ООО «Опора» приступили к восстановлению дорожного покрытия по улице Ключевская, 66, где больше недели назад произошло технологическое нарушение на сетях - обрушение свода канализационного коллектора, - сообщили в мэрии.

 

Сейчас на объекте проводятся мероприятия по укладке щебня для повышения плотности дорожного полотна. Щебень укладывается в два слоя - сначала насыпается щебень крупной фракции, а затем мелкой - для минимизации пустот. Каждый слой основания выравнивают грейдером и тщательно утрамбовывают.

Общая площадь асфальтирования составит порядка 1300 квадратных метров.

Все прошедшие выходные на аварийном участке проводились работы по уплотнению дорожного полотна, что является важным условием при восстановлении благоустройства. Из-за слишком большой глубины залегания трубопровода и площадью котлована, трамбовка грунта проводилась специальным виброукладчиком. Такие меры необходимы для того, чтобы избежать образования провалов из-за просадки. Всего за этот период было утрамбовано около 10 тысяч кубометров грунта - это порядка 650 КамАЗов.

дороги авария в водоснабжении канализация

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