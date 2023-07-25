В Улан-Удэ восстанавливают дорогу на месте обрушения коллектора

В Улан-Удэ приступили к восстановлению благоустройства в 20 квартале, где 14 июля на дороге обрушился свод канализационного коллектора.
Все восстановительные работы планируется завершить в ближайшее время. К началу августа автомобильное движение по Ключевской будет полностью восстановлено, сообщили в МУП «Водоканал».
- Сегодня специалисты «Водоканала» совместно с подрядной организацией ООО «Опора» приступили к восстановлению дорожного покрытия по улице Ключевская, 66, где больше недели назад произошло технологическое нарушение на сетях - обрушение свода канализационного коллектора, - сообщили в мэрии.
Сейчас на объекте проводятся мероприятия по укладке щебня для повышения плотности дорожного полотна. Щебень укладывается в два слоя - сначала насыпается щебень крупной фракции, а затем мелкой - для минимизации пустот. Каждый слой основания выравнивают грейдером и тщательно утрамбовывают.
Общая площадь асфальтирования составит порядка 1300 квадратных метров.
Все прошедшие выходные на аварийном участке проводились работы по уплотнению дорожного полотна, что является важным условием при восстановлении благоустройства. Из-за слишком большой глубины залегания трубопровода и площадью котлована, трамбовка грунта проводилась специальным виброукладчиком. Такие меры необходимы для того, чтобы избежать образования провалов из-за просадки. Всего за этот период было утрамбовано около 10 тысяч кубометров грунта - это порядка 650 КамАЗов.