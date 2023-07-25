В Улан-Удэ восстанавливают дорогу на месте обрушения коллектора

Сейчас на объекте проводятся мероприятия по укладке щебня для повышения плотности дорожного полотна. Щебень укладывается в два слоя - сначала насыпается щебень крупной фракции, а затем мелкой - для минимизации пустот. Каждый слой основания выравнивают грейдером и тщательно утрамбовывают.Общая площадь асфальтирования составит порядка 1300 квадратных метров.Все прошедшие выходные на аварийном участке проводились работы по уплотнению дорожного полотна, что является важным условием при восстановлении благоустройства. Из-за слишком большой глубины залегания трубопровода и площадью котлована, трамбовка грунта проводилась специальным виброукладчиком. Такие меры необходимы для того, чтобы избежать образования провалов из-за просадки. Всего за этот период было утрамбовано около 10 тысяч кубометров грунта - это порядка 650 КамАЗов.