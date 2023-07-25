В школах разрисуют фасады, а в автобусах появятся аудиогиды
В столице Бурятии реализуется городской социокультурный проект «СайнУУ!». Он направлен на развитие креативных индустрий в регионе и поиск новых визуальных образов, отображающих современный бурятский культурный код. Также проект призван вовлечь жителей разных возрастов в творческую деятельность.
«СайнУУ» включает в себя два направления: аудиогиды в новых автобусах Улан-Удэ («Волгабасы») и графические изображения на фасадах школ (муралы) в трёх новых зданиях: в Иволгинском районе (Поселье и Иволгинск) и в 102-м квартале Улан-Удэ (общеобразовательная школа № 108).
Напомним, что муралы на фасадах школ нанесут местные художники, специально отобранные для участия в проекте. Работа творческой лаборатории «Хэб-Хаб-Лаб» началась 18 июля. Она продлится весь август и завершится к торжественному открытию школ – 1 сентября.
Кроме фасадов художники вместе с детьми и их родителями, учителями и представителями различных неформальных сообществ города со старта учебного года также начнут разрисовывать стены внутри школ. В последующем ученики смогут не только гордиться результатом своего труда, но и будут бережнее относиться к стенам родной школы.
«Транспортный» блок стартует одновременно со «школьным». Лаборатория «Хэб-Хаб-Лаб» уже начала сбор личных историй жителей Улан-Удэ, чтобы перевести их в формат аудиогидов по городу. Среди «голосов» аудиогидов будут и известные уланудэнцы: скульпторы, художники, общественные и политические деятели и т.п. Затем эти истории будут запущены в автобусах и станут доступны для прослушивания каждому желающему. Об этом сообщает пресс-служба центра креативных индустрий «Хэб-Хаб».
В Улан-Удэ разрабатывают бурятский культурный код
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