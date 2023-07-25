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Борица из Усть-Ордынского округа примет участие в первенстве мира

Борица из Усть-Ордынского округа примет участие в первенстве мира
Общество,  Фото:UWW
Международные соревнования состоятся в Турции

Уроженка Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Александра Б. включена в состав сборной для участия в первенстве мира по вольной борьбе среди девушек до 17 лет. Турнир будет проводиться с 31 июля по 6 августа в Стамбуле в Турции.

Александра будет выступать в весовой категории до 43 килограммов. Всего в состав команды вошло десять спортсменок.

Напомним, в июне этого года в столице Албании Тиране юная спортсменка завоевала золотую медаль в весе до 43 кг на первенстве Европы, став двукратной победительницей первенства Европы. Александра тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Тамир» имени И.И. Тыхреновой у Александра и Максима Хаптагаевых.
Усть-Ордынский Бурятский округ женская борьба спорт первенство мира

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