Международные соревнования состоятся в Турции
Уроженка Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Александра Б. включена в состав сборной для участия в первенстве мира по вольной борьбе среди девушек до 17 лет. Турнир будет проводиться с 31 июля по 6 августа в Стамбуле в Турции.
Александра будет выступать в весовой категории до 43 килограммов. Всего в состав команды вошло десять спортсменок.
Напомним, в июне этого года в столице Албании Тиране юная спортсменка завоевала золотую медаль в весе до 43 кг на первенстве Европы, став двукратной победительницей первенства Европы. Александра тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Тамир» имени И.И. Тыхреновой у Александра и Максима Хаптагаевых.
Борица из Усть-Ордынского округа примет участие в первенстве мира
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