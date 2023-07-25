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В Бурятии впервые за 51 год ремонтируют дом культуры

В Бурятии впервые за 51 год ремонтируют дом культуры
Общество,  Фото:минкультуры Бурятии
Ремонт дома культуры скоро завершат в Хоринске

Жители села Хоринск в Бурятии нетерпением ждут завершения капитального ремонта дома культуры. За время существования учреждения, то есть с 1972 года, капитальный ремонт здания проводится впервые. В 2014 году был проведён лишь частичный ремонт.

- На ремонт дома культуры в селе Хоринск было выделено из федерального бюджета - 32 млн рублей, из республиканского – 2 млн. Строители не подводят, идут по графику. Осенью здесь уже можно проводить запланированные культурно-массовые мероприятия, – сообщили в минкульте Бурятии.

На сегодня здесь смонтирована кровельная система с утеплением и водоотводом, заменена отопительная система, проведена отделка фасада, заменены запасные двери, а также заменены и утеплены полы в зрительном зале, в кабинетах и коридоре.

Кроме того, в здании установлены санузлы, обшиты стены и потолок в зрительном зале, смонтированы стеновые панели и потолки в коридорах. Продолжаются внешние и внутренние отделочные работы помещений.



В Хоринском доме культуры работают 12 кружков, в которых занимаются 380 человек, а также успешно действуют два народных ансамбля.

- Работники дома культуры, жители села - все мы ждём открытия Хоринского дома культуры и кинотеатра. Мы приложим все усилия, чтобы культурный досуг наших жителей и гостей района проходил ещё интереснее и насыщеннее, - рассказала директор районного центра народного творчества Оюна Шойбонова.

Дом культуры обновляется в рамках национального проекта «Культура». Всего в этом году в республике будут обновлены семь домов культуры.

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