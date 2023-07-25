В Бурятии рассказали, как одинокому пенсионеру или инвалиду получить помощь на дому

Есть два вариант получения помощи: по минимальному тарифу и бесплатно



Одинокие пенсионеры и граждане с инвалидностью в Бурятии могут получить бесплатную помощь на дому. Для этого гражданин должен обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства, рассказали в минсоцзащиты.



- О необходимости оформления помощи по дому можно сообщить в отдел соцзащиты населения по телефону. Специалисты посетят пожилого человека на дому для уточнения необходимых социальных услуг. Если у пожилого человека есть родственники, которые в силу закона обязаны осуществлять за ним уход, то надо письменно подтвердить отсутствие у них такой возможности (живут в другом городе, имеют инвалидность или заболевание, работают вахтовым методом и т.п.), - пояснили в управлении социальной защиты населения по Улан-Удэ.



Услуги социального работника в Бурятии предоставляются платно и бесплатно.



Бесплатно помощь на дому могут получить дети-инвалиды, участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, признанные инвалидами, и граждане с доходами ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума, установленного в Бурятии.



В 2023 году 1,5-кратный размер прожиточного минимума для пенсионеров республики составляет 20 212, рублей. Если доход пенсионера или инвалида меньше этой суммы, он имеет право на услуги соцработника бесплатно.



- Если же доход гражданина в 2023 году превышает 20 212,5 рублей, то ему рассчитают стоимость оплаты услуг соцработника по минимальному тарифу. Она не будет выше 50 % разницы между его реальными доходами и установленным 1,5-кратным размером прожиточного минимума. К примеру, если доход гражданина составляет 23 тыс., то он получит помощь на дому за месяц за 3 тыс. рублей, - пояснили в управлении.



В ведомстве отметили, что гражданин сам может выбрать, где ему получать социальные услуги - в государственной организации или в частной компании. Негосударственные поставщики социальных услуг рассчитывают стоимость услуг аналогично государственным, соблюдая все условия, прописанные в федеральном законе. Главное, чтобы негосударственная организация числилась в реестре поставщиков социальных услуг минсоцзащиты Бурятии.



Сегодня на социальном обслуживании на дому находятся более 2 тысяч жителей республики. 570 человек из них получают услуги от частных организаций.

