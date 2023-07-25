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Жители Бурятии назвали самые непрестижные профессии

Жители Бурятии назвали самые непрестижные профессии
Общество,  Фото:pixabay.com
Большинство опрошенных считают, что профессию делает престижной высокая зарплата

Жители Бурятии перечислили наиболее непрестижные профессии. Результаты опроса представила служба исследований hh.ru.

Среди наименее престижных профессий с позиции жителей Бурятии в целом оказались дворник (24%), разнорабочий (13%), уборщик/уборщица (11%), оператор call-центра (11%), курьер и охранник (по 7%).

- 37% жителей Бурятии и отмечает ЖКХ как наименее престижную сферу, треть (30%) считают сферу розничной торговли наименее престижной, каждый четвёртый – государственные организации (интересно, что госсектор считает непрестижным и престижным одинаковое число респондентов – 26%). В целом по стране в 2023 меньше респондентов считают отрасль сельского хозяйства, продуктов питания, розничной торговли и образования как наименее престижные, - говорится в исследовании.

Наиболее престижной жители Бурятии в 2023 году считают работу в IT-отрасли (37%), на втором месте с небольшим отрывом оказалась нефтегазовая отрасль (33%). На третьем – строительство и недвижимость (30%). В пятёрку лидеров также вошли государственные организации (26%), а также добывающая отрасль и энергетика (по 20% в каждой отрасли).

Молодое поколение чаще старшего поколения считает сферы маркетинга и рекламы, а также искусства и культуры престижными, в то время как старшее поколение чаще отмечает работу в государственном секторе.

Большинство опрошенных считают, что профессию делает престижной высокая зарплата (70%), уважение в обществе (61%), возможность приносить большую пользу людям (50%), сложность получения профессии (22%). Женщины чаще мужчин отвечали, что профессию делает престижной уважение в обществе (59% и 53% соответственно), в то время как мужчины отмечали возможность приносить пользу обществу (51% и 48% соответственно) и сложность получения (30% и 24% соответственно) как наиболее важные факторы.

Больше половины опрошенных считает свою работу престижной (65%). Чаще других престижной свою работу считают представители высшего и среднего менеджмента (70%), занятые в сфере строительства и недвижимости (68%), а также работающие в сфере IT, производства и сервисного обслуживания, науки и образования, а также юристы (по 58%).

50% респондентов считает, что для построения карьеры важно иметь высшее образование (при этом женщины чаще мужчин придерживаются данной позиции – 62% и 50% соответственно). Ещё 41% считают, что в/о для карьеры не главное, а 9% затруднились ответить.

работа

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