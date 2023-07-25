Жители Бурятии назвали самые непрестижные профессии

Большинство опрошенных считают, что профессию делает престижной высокая зарплата



Жители Бурятии перечислили наиболее непрестижные профессии. Результаты опроса представила служба исследований hh.ru.



Среди наименее престижных профессий с позиции жителей Бурятии в целом оказались дворник (24%), разнорабочий (13%), уборщик/уборщица (11%), оператор call-центра (11%), курьер и охранник (по 7%).



- 37% жителей Бурятии и отмечает ЖКХ как наименее престижную сферу, треть (30%) считают сферу розничной торговли наименее престижной, каждый четвёртый – государственные организации (интересно, что госсектор считает непрестижным и престижным одинаковое число респондентов – 26%). В целом по стране в 2023 меньше респондентов считают отрасль сельского хозяйства, продуктов питания, розничной торговли и образования как наименее престижные, - говорится в исследовании.



Наиболее престижной жители Бурятии в 2023 году считают работу в IT-отрасли (37%), на втором месте с небольшим отрывом оказалась нефтегазовая отрасль (33%). На третьем – строительство и недвижимость (30%). В пятёрку лидеров также вошли государственные организации (26%), а также добывающая отрасль и энергетика (по 20% в каждой отрасли).



Молодое поколение чаще старшего поколения считает сферы маркетинга и рекламы, а также искусства и культуры престижными, в то время как старшее поколение чаще отмечает работу в государственном секторе.



Большинство опрошенных считают, что профессию делает престижной высокая зарплата (70%), уважение в обществе (61%), возможность приносить большую пользу людям (50%), сложность получения профессии (22%). Женщины чаще мужчин отвечали, что профессию делает престижной уважение в обществе (59% и 53% соответственно), в то время как мужчины отмечали возможность приносить пользу обществу (51% и 48% соответственно) и сложность получения (30% и 24% соответственно) как наиболее важные факторы.



Больше половины опрошенных считает свою работу престижной (65%). Чаще других престижной свою работу считают представители высшего и среднего менеджмента (70%), занятые в сфере строительства и недвижимости (68%), а также работающие в сфере IT, производства и сервисного обслуживания, науки и образования, а также юристы (по 58%).



50% респондентов считает, что для построения карьеры важно иметь высшее образование (при этом женщины чаще мужчин придерживаются данной позиции – 62% и 50% соответственно). Ещё 41% считают, что в/о для карьеры не главное, а 9% затруднились ответить.



