В Бурятии наградили жителей Бичурского района

Общество, Фото: администрация Бичурского района

Церемония награждения прошла в рамках юбилея райцентра



21 июля в Бурятии Бичура отпраздновала своё 300-летие. В рамках юбилея состоялось награждение жителей Бичурского района. Награды вручили представители правительства республики и администрации главы и правительства РБ, сообщает администрация района.



Званием «Почётный работник агропромышленного комплекса России» была удостоена Альбина Кондакова. Медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия» вручили Сергею Гаврилову.



Почётную грамоту министерства сельского хозяйства Российской Федерации получили Семён Утенков и Иван Григорьев. Юбилейной медалью «100 лет Республики Бурятия» были награждены: Алла Ефимова, Родион Перелыгин, Надежда Ястребова, Наталья Разуваева, Светлана Еремеева, Ермолай Григорьев и Белигто Жигжитов.



Медали за вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики Бурятия вручены Фёдору Ефимову и Виктору Смолину. Медаль за любовь и верность получили Даши и Маргарита Рабжаевы.



Почётной грамоты Республики Бурятия удостоились Пантелеева Оксана, Данилов Дмитрий, Смолина Елена, Ефимов Пётр и Тюрюханов Александр. Почётной грамоты правительства Республики Бурятия – Перелыгина Надежда. Почётными грамотами Народного Хурала награждены Жигжитов Баир, Емцева Ольга, Перелыгина Людмила, Шодоева Галина, Уварова Людмила, Тюрюханова Наталья и Полякова Татьяна.



