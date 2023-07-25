25 июля

24 июля

Популярное

В честь юбилея школе в Бурятии присвоили имя первого директора

В честь юбилея школе в Бурятии присвоили имя первого директора
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кабанского района
150-летие отметила Шергинская школа

21 июля в Кабанском районе Бурятии Шергинская средняя общеобразовательная школа распахнула свои двери для приглашённых на празднование 150-летия образования школы. Зрительная площадка была заполнена гостями, приехавшими поздравить свою любимую школу.

Тепло поздравили коллектив школы и всех гостей праздника с юбилеем представители правительства Бурятии, администрации МО «Кабанский район», Народного Хурала, министерства образования РБ, администрации поселения «Шергинское», районного управления образования. К поздравлениям присоединились ветераны, выпускники прошлых лет.

Одним из волнительных моментов стало присвоение Шергинской школе имени первого директора школы Ивана Кострикова.

Иван Иннокентьевич Костриков в 19 лет добровольцем отправился на фронт, получил звание командира пулемётной роты. Дошёл до Берлина, но из-за тяжёлого ранения Победу встретил в больнице. За героизм Иван Костриков награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденом Красной Звезды.

В послевоенный период работал учителем географии, а уже год спустя стал директором школы. Изначально обучение проводилось в церковно-приходской школе, которая открылась в 1873 году. В 1964 году Иван Костриков добился строительства новой школы на 320 мест. А так как многим ученикам было тяжело преодолевать по 12-14 километров до школы, дополнительно был построен и интернат на 110 человек, в здании которого сейчас находится начальная школа.

Возле школы был разбит плодово-ягодный сад, построены теплица, мастерские, гаражи, даже появились грузовики и сельхозтехника. За два года школа стала средней политехнической, выпускники которой, помимо аттестата, имели «корочки» шофёров, трактористов-механизаторов, машинистов-механизаторов.

- Всего Иван Костриков проработал директором школы 25 лет, однако после ухода с должности продолжил работать учителем географии. 4 октября 2004 года его не стало, но коллектив школы чтит память о своём учителе, наставнике и прививает эти чувства своим ученикам, - сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
Бурятия школа образование юбилей Кабанский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии наградили жителей Бичурского района
В Бурятии наградили жителей Бичурского района
Общество, 25.07.2023
Церемония награждения прошла в рамках юбилея райцентра
Спортсмены Бурятии участвуют в летних играх сурдлимпийцев
Спортсмены Бурятии участвуют в летних играх сурдлимпийцев
Общество, 25.07.2023
Они представят Россию в пулевой стрельбе, самбо, дзюдо и вольной борьбе
Бегун из Бурятии выиграл две медали чемпионата России
Бегун из Бурятии выиграл две медали чемпионата России
Общество, 25.07.2023
Баясхалан Будаев стал призёром на дистанции 400 м и 1500 метров
Шашист из Бурятии стал двукратным чемпионом России
Шашист из Бурятии стал двукратным чемпионом России
Общество, 25.07.2023
Он победил турнирах по классическим и стоклеточным шашкам
Байкальск и 6 проектов Забайкалья победили в конкурсе благоустройства
Байкальск и 6 проектов Забайкалья победили в конкурсе благоустройства
Общество, 25.07.2023
Победителей объявили на пленарном заседании всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»
Ушла из жизни ветеран театра Бурятии
Ушла из жизни ветеран театра Бурятии
Общество, 25.07.2023
На 88 году скончалась Анна Васильевна Нечкина
Детям-сиротам в Бурятии выдают жилищные сертификаты
Детям-сиротам в Бурятии выдают жилищные сертификаты
Общество, 25.07.2023
В прошлом году было выдано 68 сертификатов на жильё
«Сириус» приглашает педагогов из Бурятии на программы стажировок
«Сириус» приглашает педагогов из Бурятии на программы стажировок
Общество, 25.07.2023
Участникам стажировки оплачиваются проезд, проживание и питание 
В Бурятии захлещут ливни
В Бурятии захлещут ливни
Общество, 25.07.2023
Но потом придёт жара
В Бурятии простились с погибшим на СВО учителем ОБЖ
В Бурятии простились с погибшим на СВО учителем ОБЖ
Общество, 25.07.2023
Иван Карпов был мобилизован осенью
В Улан-Удэ для осуждённых женщин устроили Сурхарбан
В Улан-Удэ для осуждённых женщин устроили Сурхарбан
Общество, 25.07.2023
Они соревновались в перетягивании каната, армрестлинге и борьбе
В Бурятии сельчане ездят по разваливающемуся мосту
В Бурятии сельчане ездят по разваливающемуся мосту
Общество, 25.07.2023
«Одни дыры», - негодуют местные жители

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^