В честь юбилея школе в Бурятии присвоили имя первого директора

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кабанского района

150-летие отметила Шергинская школа



21 июля в Кабанском районе Бурятии Шергинская средняя общеобразовательная школа распахнула свои двери для приглашённых на празднование 150-летия образования школы. Зрительная площадка была заполнена гостями, приехавшими поздравить свою любимую школу.



Тепло поздравили коллектив школы и всех гостей праздника с юбилеем представители правительства Бурятии, администрации МО «Кабанский район», Народного Хурала, министерства образования РБ, администрации поселения «Шергинское», районного управления образования. К поздравлениям присоединились ветераны, выпускники прошлых лет.



Одним из волнительных моментов стало присвоение Шергинской школе имени первого директора школы Ивана Кострикова.



Иван Иннокентьевич Костриков в 19 лет добровольцем отправился на фронт, получил звание командира пулемётной роты. Дошёл до Берлина, но из-за тяжёлого ранения Победу встретил в больнице. За героизм Иван Костриков награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденом Красной Звезды.



В послевоенный период работал учителем географии, а уже год спустя стал директором школы. Изначально обучение проводилось в церковно-приходской школе, которая открылась в 1873 году. В 1964 году Иван Костриков добился строительства новой школы на 320 мест. А так как многим ученикам было тяжело преодолевать по 12-14 километров до школы, дополнительно был построен и интернат на 110 человек, в здании которого сейчас находится начальная школа.



Возле школы был разбит плодово-ягодный сад, построены теплица, мастерские, гаражи, даже появились грузовики и сельхозтехника. За два года школа стала средней политехнической, выпускники которой, помимо аттестата, имели «корочки» шофёров, трактористов-механизаторов, машинистов-механизаторов.



- Всего Иван Костриков проработал директором школы 25 лет, однако после ухода с должности продолжил работать учителем географии. 4 октября 2004 года его не стало, но коллектив школы чтит память о своём учителе, наставнике и прививает эти чувства своим ученикам, - сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.

