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В селе Бурятии завершается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта

В селе Бурятии завершается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
Он расположен в Закаменском районе

В селе Холтосон Закаменского района Бурятии завершается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Модульное здание строится на средства программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Фельдшерско-акушерский пункт будет оснащён новой мебелью, а также необходимым оборудованием. Холтосонский ФАП рассчитан на приём, обслуживание и оказание первичной помощи более 600 жителям.

По информации администрации Закаменского района, в целом в текущем году в районе запланировано строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов (в с. Холтосон и у. Утата) и капитальный ремонт Баянгольской врачебной амбулатории.

- Новый ФАП позволит улучшить условия оказания первичной медико-санитарной помощи и сделать её более доступной для сельчан. Учреждение рассчитано на 25 посещений в смену и будет обслуживать более шестисот жителей Холтосона, из которых более 100 детей, – прокомментировал Константин Эрдынеев, главный врач центральной районной больницы.
Закаменский район Бурятия строительство ФАП здравоохранение

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