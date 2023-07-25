В селе Бурятии завершается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта

Общество, Фото: администрация Закаменского района

Он расположен в Закаменском районе



В селе Холтосон Закаменского района Бурятии завершается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Модульное здание строится на средства программы модернизации первичного звена здравоохранения.



Фельдшерско-акушерский пункт будет оснащён новой мебелью, а также необходимым оборудованием. Холтосонский ФАП рассчитан на приём, обслуживание и оказание первичной помощи более 600 жителям.



По информации администрации Закаменского района, в целом в текущем году в районе запланировано строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов (в с. Холтосон и у. Утата) и капитальный ремонт Баянгольской врачебной амбулатории.



- Новый ФАП позволит улучшить условия оказания первичной медико-санитарной помощи и сделать её более доступной для сельчан. Учреждение рассчитано на 25 посещений в смену и будет обслуживать более шестисот жителей Холтосона, из которых более 100 детей, – прокомментировал Константин Эрдынеев, главный врач центральной районной больницы.

