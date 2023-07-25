Баясхалан Будаев стал призёром на дистанции 400 м и 1500 метров
В середине июля в городе Екатеринбург на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Калинец» прошёл чемпионат России по спорту слепых в дисциплине «лёгкая атлетика».
Более 120 спортсменов из 32 регионов страны приняли участие в чемпионате. Среди них были и победители и призёры Паралимпийских игр в Токио. В программу соревнований вошли бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 метров, метание диска, толкание ядра, метание копья, прыжки в длину, прыжки в высоту и тройные прыжки.
Бурятию на соревнованиях представил спортсмен республиканской спортивно-адаптивной школы сурдлимпийского и паралимпийского резерва Баясхалан Будаев. По результатам соревнований легкоатлет республики на дистанции 1500 метров завоевал серебряную медаль и бронзовую медаль на дистанции 400 м. Об этом сообщает пресс-служба РСАШ РБ.
Бегун из Бурятии выиграл две медали чемпионата России
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