Улан-удэнцы смогут хоронить питомцев в биоурне с семенами растений





Жителям столицы Бурятии больше не придётся хоронить своего питомца в ямке под деревом во дворе. Транспортировать и утилизировать умершего питомца в Улан-Удэ теперь поможет специализированная служба, сообщили в комитете городского хозяйства.С 14 июля МАУ «Специализированная служба» оказывает услуги по транспортировке и утилизации павших домашних питомцев на платной основе.При желании заказчика прах после утилизации можно поместить в биоразлагаемую урну с семенами растений.