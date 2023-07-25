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Улан-удэнцы смогут хоронить питомцев в биоурне с семенами растений

Улан-удэнцы смогут хоронить питомцев в биоурне с семенами растений
Общество,  Фото:pixabay.com
Специализированная служба поможет утилизировать умерших домашних животных

Жителям столицы Бурятии больше не придётся хоронить своего питомца в ямке под деревом во дворе. Транспортировать и утилизировать умершего питомца в Улан-Удэ теперь поможет специализированная служба, сообщили в комитете городского хозяйства.

С 14 июля МАУ «Специализированная служба» оказывает услуги по транспортировке и утилизации павших домашних питомцев на платной основе.

При желании заказчика прах после утилизации можно поместить в биоразлагаемую урну с семенами растений.


домашние животные

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