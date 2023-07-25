Спортсмены Бурятии участвуют в летних играх сурдлимпийцев

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Они представят Россию в пулевой стрельбе, самбо, дзюдо и вольной борьбе



23 июля в Уфе открылись международные летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Они продлятся до 2 августа. Торжественная церемония открытия Игр состоялась вчера, 24 июля.



В Башкирию съехались 743 спортсмена из Бразилии, Франции, Турции, Испании, США, Израиля, Кении, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Ирака, Вьетнама и других стран — всего их 30. Самой массовой стала делегация России из 495 спортсменов.



В министерстве спорта Бурятии рассказали, что республику на играх представляют спортсмены:

- В пулевой стрельбе: Дорожкин Николай, Гаськов Анатолий, Болдарев Константин и Бобоева Александра;

- В самбо: Гнеушева Анна;

- В дзюдо: Убушеева Светлана и Загузина Вера;

- В вольной борьбе: Цоктоев Александр, Цырендоржиев Даба, Самбуев Будажап, Евтюгин Сергей, Берельтуев Николай, Капустин Николай.



Сурдлимпийцам предстоит побороться за звание сильнейших в 21 дисциплине спорта глухих: бадминтон, гандбол, баскетбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, велосипедный спорт — маунтинбайк, велосипедный спорт — шоссе, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, волейбол, карате, тхэквондо, футбол, вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, самбо, теннис, волейбол — пляжный, боулинг.



