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В Бурятии коровы снесли забор и съели все овощи с чужого огорода

В Бурятии коровы снесли забор и съели все овощи с чужого огорода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
«Кто мне возместит ущерб?» - вопрошает владелец огорода

В посёлке Усть-Баргузин коровы, находящиеся на самовыгуле, сломали ворота и слопали зреющий урожай. Владелец остался крайне возмущён и требует возместить ущерб. А кто это должен сделать, сельчанин поинтересовался в группе «Баргузин-инфо.24/7».

- Бродят коровы. Сломали ворота в мой огород и всё съели, было 20 вилков уже хорошо налитой капусты, все перцы, морковь, свёкла, лук, салат, помидоры. Вот кто мне возместит ущерб? Примите меры, администрация Усть-Баргузина! – негодует владелец огорода.

Глава Усть-Баргузина Светлана Кривогорницына сообщила, что коровы не опознаны, их владельца установить не удалось.

- С хозяевами, содержащими крупный рогатый скот, будет проведена информационная работа, - заверила Кривогорницына.

Коровы, пасущиеся без присмотра, - актуальная проблема для всех районов Бурятии, включая столицу. Они оккупируют детские площадки, раскурочивают контейнеры с отходами. Кроме того, бесхозный скот бродит провоцирует ДТП на дорогах.

В Госдуме ещё в прошлом году приняли закон, согласно которому с сентября 2023-го весь домашний скот начнут маркировать в обязательном порядке. Но поможет ли решить проблему самовыгула – неизвестно.

В ряде районов Бурятии по инициативе местных властей даже появились штрафстоянки для таких свободно разгуливающих бурёнок. Хозяин сам платят за содержание и транспортировку животного вместе со штрафом. Такая стоянка действует, например, в Иволгинском районе
коровы

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