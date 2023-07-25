Шашист из Бурятии стал двукратным чемпионом России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Он победил турнирах по классическим и стоклеточным шашкам



Спортсмен из Бурятии, член сборной команды России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Халтагаров завоевал две золотые медали чемпионата России по шашкам. Александр уверенно прошёл всю турнирную дистанцию и завоевал звание чемпиона России не только по классическим шашкам, но и по стоклеточным – быстрая игра, которые впервые были организованы на главном старте страны.



Сам чемпионат России по шахматам и шашкам по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в июле принял город Владивосток. Он собрал 24 спортсмена из 10 регионов по шашкам и по шахматам – 32 спортсмена из 16 регионов страны.



- Соревнования по шахматам также прошли с участием Республики Бурятия. Тренер-преподаватель по шахматам улан-удэнской спортивной школа № 8 Садыков Артём сумел на чемпионате выполнить норматив кандидата в мастера спорта России, - отметил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.



Отметим, что в октябре Александр Халтагаров представит Россию на чемпионате Европы по шашкам в Турции.

