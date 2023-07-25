Более 700 из них - дети
По последним данным, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились 3027 человек, из них 758 детей. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
От клещей обработаны места массового отдыха, летние оздоровительные и образовательные организации площадью 2991 га.
Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. На сегодня привито более 106 тысяч человек, в том числе более 52 тысяч детей.
В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинскую организацию: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, 9а).
Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудители клещевых инфекций можно по адресам:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье);
- Республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).
Число укушенных клещами жителей Бурятии перевалило за 3 тысячи
Общество, Фото:
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