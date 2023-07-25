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В Бурятии создадут 33000 новых мест в системе допобразования

В Бурятии создадут 33000 новых мест в системе допобразования
Общество,  Фото:pixabay.com
На это потратят 193 миллиона рублей

В Бурятии продолжается активное создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. В 2023 году запланировано создание 33 551 нового места дополнительного образования детей в 164 учебных организациях на базе школ, учреждений дополнительного образования в муниципальных образованиях. Общая сумма субсидии составила более 193 миллионов рублей. Всего за период реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в республике уже создано более 86 тысяч новых мест.

Кроме того, правительство РФ планирует создать и развить сети технологических кружков, где будут готовить будущих учёных и инженеров, открыть новые школьные музеи, театры, спортивные клубы и медиацентры.

- Для формирования этих навыков в республике работают один из самых больших в ДФО «Республиканский Кванториум», школьный «Кванториум», два «Дома научной коллаборации», семь «IT-кубов», два мобильных кванториума, центр опережающей профессиональной подготовки, центр повышения непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. В целях поддержки талантливых детей и молодежи в октябре 2021 года открылся региональный центр «Асториум», который работает в тесном взаимодействии с федеральным центром «Сириус», - отметил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

Также в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создаются условия для занятий физической культурой и спортом. В Бурятии в этом году запланирован ремонт шести спортзалов в Закаменском, Курумканском, Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском, Хоринском районах. Общий объём финансирования составляет около 19 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Бурятия дополнительное образование

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