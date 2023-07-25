Сметные расчёты будут выполняться ресурсно-индексным методом
Субъекты Российской Федерации поэтапно переходят на ресурсно-индексный метод определения стоимости строительства. Бурятия полный комплект отчётных данных и обосновывающих документов по мониторингу цен строительных ресурсов в регионе должна предоставить в Главгосэкспертизу России не позднее 20 августа этого года. Как только будут подготовлены отчётные данные, республика перейдёт на ресурсно-индексный метод (РИМ) расчёта сметной стоимости строительства.
Заявленный срок перехода на РИМ в Бурятии – IV квартал 2023 года. Однако есть уточнённые данные. Предполагается, что уже 25 августа будут опубликованы индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов (ГОСР) для Бурятии, и именно с этого момента сметные расчёты должны выполняться ресурсно-индексным методом.
- Наполнением федеральной государственно информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) ценовыми показателями строительных ресурсов в нашей республике занимается отдел ценообразования и сметного нормирования подведомственного учреждения министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса – Госэкспертизы Бурятии. Подготовка данных для расчёта индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов выполняется по правилам мониторинга цен строительных ресурсов, которые утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
Бурятия перейдёт на новый метод определения стоимости строительства в августе
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