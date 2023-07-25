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В Улан-Удэ по тропе здоровья гонял автомобиль

В Улан-Удэ по тропе здоровья гонял автомобиль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Иномарка лихо пронеслась мимо прогуливающихся горожан

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ открыли для посещения тропу здоровья, которая начинает свой маршрут от лыжной базы «Снежинка». До этого гулять здесь было запрещено в связи с действием особого противопожарного режима.

В минувшие выходные улан-удэнцы устремились на прогулки по любимой тропе здоровья. Несмотря на то, что тропа пешеходная, горожанам удалось встретить любителей быстрой езды.

- Остановились возле беседок после подъёма в гору, а здесь шумно пронёсся белый автомобиль. Внутри находилась компания молодых людей. Ехали очень быстро, хорошо, что на дорожке не было людей, - рассказал очевидец.

В комитете городского хозяйства «Байкал-Daily» пояснили, что въезд на транспортных средствах на тропу здоровья запрещён. Въезжать могут только спецавтомобили для проведения работ.

«Распоряжение от администрации Улан-Удэ Ввести с 14 июля по 2 августа 2023 года в лесах ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения определённых видов работ, за исключением работ, связанных с охраной лесов от пожаров, с аварийно-спасательными работами, работами по воспроизводству лесов и уходу за ними, а также лесозащитными работами», - отметили в комитете.

О том, что по тропе можно только ходить, говорит название «Пешеходная тропа», а также стенды, установленные вдоль маршрута. Также здесь нельзя мусорить, рвать цветы, оставлять окурки и разводить костры. 
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