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В Улан-Удэ возможна гроза с дождём

В Улан-Удэ возможна гроза с дождём
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Максимальная температура воздуха в бурятской столице составит +27

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 25 июля, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ливни, возможен град. Утром при прояснении местами туманы. Ветер западный 5-10, при грозах до 15-18 м/с. Температура днём +25,+30, местами +18,+23.

В Улан-Удэ днём возможна гроза с дождём. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +25,+27.
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