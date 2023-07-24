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В Улан-Удэ устроят соревнования по вольной борьбе на призы Бориса Будаева

В Улан-Удэ устроят соревнования по вольной борьбе на призы Бориса Будаева
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На турнир съедутся 200 спортсменов из четырёх стран

На этой неделе, 28 и 29 июля, в Бурятии состоятся уже ставшие традиционными международные соревнования по вольной борьбе среди юниоров на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера РФ, чемпиона мира-1989, Европы-1982, Азии-1996 Бориса Будаева. Масштабное спортивное мероприятие объединит около 200 борцов со всей России, а также из Монголии, Южной Кореи и Узбекистана.

Турнир пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

- Соревнования проводятся среди юниоров – до 24 лет. Для наших начинающих борцов это возможность попробовать свои силы, показать уровень своего мастерства и, конечно, набраться бесценного опыта, который пригодится им в дальнейшем для попадания в сборную страны, – рассказал министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.

По словам Бориса Будаева, турнир пройдёт уже в 31 раз.

- Именно этот турнир дал толчок знаменитым спортсменам – это Бувайсар Сайтиев, Айдам Сайтиев, Заур Ботаев, Максим Молонов, Дугар Жамсуев, Александр Богомоев, Евгений Жербаев. Соперники всегда хорошие, соревнования проходят на высоком уровне благодаря поддержке правительства, министерства спорта, федерации спортивной борьбы России и нашим меценатам, – отметил заслуженный тренер.

Генеральный партнёр предстоящего мероприятия – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП).

На турнире ждут и почётных гостей. Представители сборной Бурятии вовсю готовятся к соревнованиям. В сборах под руководством Валерия Иванова и Батора Базарова принимают участие 80 борцов в десяти весовых категориях. Открытие состоится 28 июля в 17:00.


Возрастное ограничение 6+ 
спорт вольная борьба

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