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В Бурятии районная больница получила новое медоборудование

В Бурятии районная больница получила новое медоборудование
Общество,  Фото:МЗ РБ
Среди них – дефибрилляторы, стерилизаторы, очистители воздуха, электрокардиографы, кресла гинекологические и многое другое

В Заиграевскую центральную районную больницу поступило оборудование для фельдшерско-акушерских пунктов на общую сумму 681 тысяча рублей. Об этом сообщили в минздраве республики.

Больница получила дефибрилляторы автоматические, стерилизаторы ГК-40, холодильники фармацевтические, весы педиатрические, электрокардиографы, кресла гинекологические, одеяло обогревающее медицинское. Также поступили очистители воздуха, которые позволяют обеззараживать воздух в присутствии людей.
  



- Правильно оказанная медицинская помощь или точная диагностика невозможна без соответствующего оборудования. Оснащение новым медицинским, диагностическим оборудованием позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи, поставить правильный диагноз, и провести своевременное, эффективное лечение, - подчеркнул главный врач Заиграевской центральной районной больницы Виталий Бабаев.

Новое оборудование было закуплено благодаря реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».




медицина здравоохранение

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