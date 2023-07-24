В Бурятии районная больница получила новое медоборудование

В Заиграевскую центральную районную больницу поступило оборудование для фельдшерско-акушерских пунктов на общую сумму 681 тысяча рублей. Об этом сообщили в минздраве республики.Больница получила дефибрилляторы автоматические, стерилизаторы ГК-40, холодильники фармацевтические, весы педиатрические, электрокардиографы, кресла гинекологические, одеяло обогревающее медицинское. Также поступили очистители воздуха, которые позволяют обеззараживать воздух в присутствии людей.

- Правильно оказанная медицинская помощь или точная диагностика невозможна без соответствующего оборудования. Оснащение новым медицинским, диагностическим оборудованием позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи, поставить правильный диагноз, и провести своевременное, эффективное лечение, - подчеркнул главный врач Заиграевской центральной районной больницы Виталий Бабаев.Новое оборудование было закуплено благодаря реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».