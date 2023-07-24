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Врач из Бурятии выиграл в лотерею более 25 миллионов рублей

Врач из Бурятии выиграл в лотерею более 25 миллионов рублей
Общество,  Фото:"Столото"
«Я сначала подумал, что выигрыш составил 20-30 тысяч рублей», - рассказал победитель

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июля в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран многомиллионный приз — 25 791 408 рублей. Тогда же стало известно, что счастливый билет был куплен в Бурятии, но имя счастливчика оставалось загадкой.

Сегодня стало известно, что куш сорвал врач из Улан-Удэ Батор Т.

Как сообщили в пресс-службе компании «Столото», благодаря тому, что мужчина купил билет на несколько тиражей подряд, общая сумма выигрыша увеличилась на 1200 рублей и составила 25 792 608 рублей.

Батор Жигмитович уже посетил лотерейный центр в Москве и оформил призовые. Он рассказал, что купил билет в фирменном магазине «Столото». Мужчина целенаправленно не стал выбирать числовую комбинацию самостоятельно и положился на функцию автоматического выбора.

— Единственное, что предвещало мне такую победу — это левая ладонь, которая у меня чесалась в тот день, — вспоминает участник. — Смс-оповещение о призе от «Столото» пришло, когда я был дома. Я сначала подумал, что выигрыш составил 20-30 тысяч рублей. Когда пришёл на точку «Столото», сотрудница поделилась новостью о новом победителе из Бурятии, который выиграл 25 миллионов рублей. Подумал про себя: «Вот людям везет!». А уже через несколько секунд после проверки билета я узнал, что это счастливчик — я!

Батор Жигмитович по профессии врач-психиатр. Сейчас мужчина на пенсии, любит в свободное время гулять с супругой по живописным паркам города. У победителя есть два сына. На выигранные средства в первую очередь Батор Жигмитович мечтает сыграть детям свадьбы. Оставшуюся сумму он отложит для принятия верного решения.

В завершение интервью победитель рассказал, что теперь его любимая числовая комбинация — это счастливые числа этого тиража.

Как сообщал «Байкал-Dailу», зимой рекордный для Бурятии куш сорвала работница детского сада Надежда из Улан-Удэ. Её выигрышем стали более 97 млн рублей. «Возможно, мне воздалось за все сложности, с которыми приходилось сталкиваться. Каждую копейку зарабатывала с большим трудом, прикладывала много усилий», - рассказывала счастливица. Она призналась, что до этого никогда не была за границей и даже не летала на самолётах. Теперь она планирует увидеть мир.

лотерея

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