В Бурятию вернётся 35-градусная жара

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Произойдёт это к концу рабочей недели



Синоптики опубликовали прогноз погоды до конца рабочей недели. Так, в ближайшие три дня в Бурятии будет дождливо, ожидаются грозы, возможен град. Сохранится неустойчивая тёплая погода. Но к пятнице ожидается жара, воздух прогреется до +35.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 25 июля, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ливни, возможен град. Утром при прояснении туманы. Ветер западный ночью слабый, днём 5-10, при грозах до 15-18 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +5,+10, днём +25,+30, местами +18,+23.



В среду, 26 июля, переменная облачность, ночью местами, днём на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер западный ночью слабый, днём 5-10, при грозах до 15-19 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +5,+10, днём +19,+24, местами +26,+31.



В четверг, 27 июля, переменная облачность, ночью местами, днём на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер западный ночью слабый, днём 5-10, при грозах до 15-19 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +4,+9, днём +25,+30, местами +19,+24.



28 июля по южным районам и 29 июля на большей части территории до +30,+35.



