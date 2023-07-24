Произойдёт это к концу рабочей недели
Синоптики опубликовали прогноз погоды до конца рабочей недели. Так, в ближайшие три дня в Бурятии будет дождливо, ожидаются грозы, возможен град. Сохранится неустойчивая тёплая погода. Но к пятнице ожидается жара, воздух прогреется до +35.
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 25 июля, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ливни, возможен град. Утром при прояснении туманы. Ветер западный ночью слабый, днём 5-10, при грозах до 15-18 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +5,+10, днём +25,+30, местами +18,+23.
В среду, 26 июля, переменная облачность, ночью местами, днём на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер западный ночью слабый, днём 5-10, при грозах до 15-19 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +5,+10, днём +19,+24, местами +26,+31.
В четверг, 27 июля, переменная облачность, ночью местами, днём на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер западный ночью слабый, днём 5-10, при грозах до 15-19 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +4,+9, днём +25,+30, местами +19,+24.
28 июля по южным районам и 29 июля на большей части территории до +30,+35.
В Бурятию вернётся 35-градусная жара
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