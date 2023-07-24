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В Улан-Удэ осуждённые изготовили лавочки-трансформеры для музея

В Улан-Удэ осуждённые изготовили лавочки-трансформеры для музея
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Лавочки уже установлены

В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ осуждённые изготовили лавочки-трансформеры для Этнографического музея.

- Это стало возможным благодаря контракту, заключенному между исправительной колонией и Этнографическим музеем народов Забайкалья. Осужденные изготовили лавочки-трансформеры для благоустройства музейного комплекса, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

Лавочки уже установлены на территории музея. Конструкции трансформируются из обычной лавки в стол с дополнительными сидячими местами.

Оригинальные изделия изготовлены осуждёнными в цехе металлообработки. Раздвижные элементы лавочки полностью разработаны самими осуждёнными.

Как сообщал «Байкал-Daily», колония № 8 и Этнографический музей договорились о сотрудничестве в мае этого года.

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