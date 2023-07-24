В Бурятии пострадавшие от ЧС могут получить матпомощь через «Госуслуги»

Также они могут обратиться в подразделение центра соцподдержки населения
В соответствии с постановлением правительства Бурятии от 27.06.2022 №383 «О предоставлении финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…» гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории республики, в случае возникновения чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера, при наличии права, оказывается:
1. Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека.
2. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости из расчёта:
- за частично утраченное имущество первой необходимости – 50 тысяч рублей на человека;
- за полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тысяч рублей на человека.
3. Единовременное пособие гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред здоровью с учётом степени тяжести вреда здоровью из расчёта степени тяжести вреда:
- тяжкий вред или средней тяжести вред – в размере 400 тысяч рублей на человека;
- лёгкий вред – 200 тысяч рублей на человека.
4. Единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в размере 500 тысяч рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи, единовременного пособия на погребение семьям граждан, погибших в результате чрезвычайной ситуации, в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному законодательством Российской Федерации, из средств республиканского бюджета.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, заявления о предоставлении финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в случае возникновения чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера, заявитель или его законный представитель подаёт в подразделение республиканского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» (РГУ) по месту жительства или месту пребывания одним из следующих способов:
1) в электронном виде с использованием портала «Госуслуги»;
2) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) лично в подразделения РГУ, в органы местного самоуправления.
Решение о предоставлении помощи или об отказе в предоставлении финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в случае возникновения чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера, принимается подразделением РГУ в течение 11 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов. Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении продлевается на 20 рабочих дней в случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.
РГУ уведомляет заявителя о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения способом, указанным в заявлении. В случае отказа в предоставлении финансовой помощи в уведомлении указывается его причина.
В Бурятии пострадавшие от ЧС могут получить матпомощь через «Госуслуги»
Общество, Фото:
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