Паром ходит согласно расписанию
В Селенгинском районе Бурятии возобновила работу Усть-Чикойская паромная переправа через реку Чикой. Она расположена на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Стрелка – Подлопатки.
Напомним, что с 12 июля из-за высокого уровня воды в реке и подтопления причала работа переправы была временно приостановлена.
Переправа работает согласно расписанию. Расписание работы парома размещено на сайте ГКУ «Бурятрегионавтодор», сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
В Бурятии возобновлена работа Усть-Чикойской переправы
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