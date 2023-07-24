В Бурятии возобновлена работа Усть-Чикойской переправы

Паром ходит согласно расписанию



В Селенгинском районе Бурятии возобновила работу Усть-Чикойская паромная переправа через реку Чикой. Она расположена на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Стрелка – Подлопатки.



Напомним, что с 12 июля из-за высокого уровня воды в реке и подтопления причала работа переправы была временно приостановлена.



Переправа работает согласно расписанию. Расписание работы парома размещено на сайте ГКУ «Бурятрегионавтодор», сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

