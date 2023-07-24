24 июля

23 июля

Популярное

Золотой паралимпиец из Бурятии показал себя в детстве

Золотой паралимпиец из Бурятии показал себя в детстве
Общество,  Фото:со страницы Михаила Асташова
Михаил Асташов побывал в интернате, где провёл свои юные годы

Михаил Асташов – двукратный чемпион Паралимпиады в Токио – поделился в соцсетях своими детскими снимками. Недавно спортсмен побывал в интернате в маленьком челябинском городе Куса, куда его перевели в четыре года из дома малютки.
 
- Недавно посчастливилось съездить в свой родной детский дом (КОРЦ – Курсинский областной реабилитационный центр, прим). Поностальгировал, вспомнил детство и получил массу положительных эмоций. Это круто – вернуться туда, где провёл своё детство и юность, – написал Асташов на личной странице во «ВКонтакте».

На фото, опубликованных в аккаунте, Михаил запечатлён вместе с другими бывшими воспитанниками соцучреждения. У Асташова инвалидность детства. Он родился без рук и ног, но сумел доказать, что его возможности безграничны.



 
Несколько лет назад спортсмен одержал победу на чемпионате России по плаванию, но в сборную, увы, не попал. Однако решил не отчаиваться и переключился на триатлон. А в 2019-ом стал лучшим на российском чемпионате по паратриатлону, получив шанс поехать на Паралимпиаду в Японию.

От мальчика при рождении отказались родители. Ранее в интервью СМИ он теплотой и благодарностью вспоминал челябинский детдом.
 
- У меня единственного во всём интернате почти отсутствовали ноги и руки, но каким-то особенным я себя не чувствовал. В первые же дни меня научили держать ложку, завязывать шнурки и даже вышивать крестиком, – рассказывал Асташов.
 
Однако мальчик вышивать крестиком не любил. Он прогуливал кружки, хватал с полки пару валенок, туго набивал их ватой (тогда у него ещё не было протезов), натягивал на ноги и бежал во двор – гонять мяч с ребятами. Эти самые валенки тоже попали на фото.



спортсмены соцсети фотография

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятию вернётся 35-градусная жара
В Бурятию вернётся 35-градусная жара
Общество, 24.07.2023
Произойдёт это к концу рабочей недели
Золотой паралимпиец из Бурятии показал себя в детстве
Золотой паралимпиец из Бурятии показал себя в детстве
Общество, 24.07.2023
Михаил Асташов побывал в интернате, где провёл свои юные годы
В Улан-Удэ дети устроили опасные игры возле обрушившегося коллектора
В Улан-Удэ дети устроили опасные игры возле обрушившегося коллектора
Общество, 24.07.2023
Участок, где затеяли грандиозный ремонт, превратился в большую песочницу
В Бурятии простились с 20-летним участником СВО
В Бурятии простились с 20-летним участником СВО
Общество, 24.07.2023
Максим Кытманов был уроженцем Северобайкальска
В Улан-Удэ почти половина удалёнщиков предпочли увольнение возвращению в офис
В Улан-Удэ почти половина удалёнщиков предпочли увольнение возвращению в офис
Общество, 24.07.2023
Они ни в какую не хотят выходить на работу после дистанта 
В музее в Бурятии установили новое оборудование
В музее в Бурятии установили новое оборудование
Общество, 24.07.2023
На оснащение было выделено более 3,5 млн рублей 
В улан-удэнском парке появится беседка за полмиллиона рублей
В улан-удэнском парке появится беседка за полмиллиона рублей
Общество, 24.07.2023
Отдыхающие смогут укрыться от дождя и палящего солнца
Волонтёры из Бурятии рассказали, как шутники саботируют их работу
Волонтёры из Бурятии рассказали, как шутники саботируют их работу
Общество, 24.07.2023
Неизвестные распространяют лжеориентировки на пропавших людей
За неделю в Бурятии устранили четыре десятка засоров
За неделю в Бурятии устранили четыре десятка засоров
Общество, 24.07.2023
Специалисты промыли более 400 метров канализации
В прибрежном районе Бурятии вторую неделю простаивает паром
В прибрежном районе Бурятии вторую неделю простаивает паром
Общество, 24.07.2023
Он заработает, когда Селенга опустится ещё на 30 сантиметров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^