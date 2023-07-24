Золотой паралимпиец из Бурятии показал себя в детстве

Михаил Асташов побывал в интернате, где провёл свои юные годы







- Недавно посчастливилось съездить в свой родной детский дом (КОРЦ – Курсинский областной реабилитационный центр, прим). Поностальгировал, вспомнил детство и получил массу положительных эмоций. Это круто – вернуться туда, где провёл своё детство и юность, – написал Асташов на личной странице во «ВКонтакте».





На фото, опубликованных в аккаунте, Михаил запечатлён вместе с другими бывшими воспитанниками соцучреждения. У Асташова инвалидность детства. Он родился без рук и ног, но сумел доказать, что его возможности безграничны.















Несколько лет назад спортсмен одержал победу на чемпионате России по плаванию, но в сборную, увы, не попал. Однако решил не отчаиваться и переключился на триатлон. А в 2019-ом стал лучшим на российском чемпионате по паратриатлону, получив шанс поехать на Паралимпиаду в Японию.



От мальчика при рождении отказались родители. Ранее в интервью СМИ он теплотой и благодарностью вспоминал челябинский детдом.



- У меня единственного во всём интернате почти отсутствовали ноги и руки, но каким-то особенным я себя не чувствовал. В первые же дни меня научили держать ложку, завязывать шнурки и даже вышивать крестиком, – рассказывал Асташов.



Однако мальчик вышивать крестиком не любил. Он прогуливал кружки, хватал с полки пару валенок, туго набивал их ватой (тогда у него ещё не было протезов), натягивал на ноги и бежал во двор – гонять мяч с ребятами. Эти самые валенки тоже попали на фото.













