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В Улан-Удэ дети устроили опасные игры возле обрушившегося коллектора

В Улан-Удэ дети устроили опасные игры возле обрушившегося коллектора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Участок, где затеяли грандиозный ремонт, превратился в большую песочницу

В середине июля на улице Ключевская в Улан-Удэ произошла крупная коммунальная авария. Там обрушился свод канализационного коллектора, который ввели в эксплуатацию более полувека назад – в 1970 году.

Движение транспорта в сторону 20а квартала (по направлению из центра города) пришлось закрыть. Отключать холодную воду в ближайших домах при этом не потребовалось.
 
Ремонт должен завершиться к 25 июля. Разрытую дорогу пообещали восстановить и заасфальтировать. Тем временем участок, где всё это время ведутся работы, облюбовала местная детвора. Он превратился во что-то вроде большой песочницы.
 
В региональном отделении Народного фронта рассказали: спецзнаки и ограждение установили не везде. Аналогичная ситуация – на улицах Воронежская, Сенчихина и Гагарина в Железнодорожном районе, где в разгаре – ремонт теплотрассы. Местные жители утверждают, что там дети тоже играют в песке.
 
- «Окопы» ресурсников стоят открытыми и без наблюдения. Ремонт может длиться несколько месяцев. Такая ситуация может привезти к трагедии – взрослые или дети рискуют покалечиться, – рассказали общественники.
 
Активисты добавили, что уже направили по этому поводу обращение с перечнем открытых теплотрасс с прокуратуру. Они призвали проводить ремонт с учётом всех мер безопасности.
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