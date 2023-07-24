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В Бурятии простились с 20-летним участником СВО

В Бурятии простились с 20-летним участником СВО
Общество, 
Максим Кытманов был уроженцем Северобайкальска

21 июля в Северобайкальске проводили в последний путь участника спецоперации Кытманова Максима Николаевича. Он погиб в возрасте 20 лет.

Максим Кытманов родился 18 ноября 2002 года в Северобайкальске. Учился в школе №11. В 2018 году поступил в Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий по специальности «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».

В 2022 году был призван на срочную службу. После шести месяцев учебной части направлен в Тулу, где прошёл обучение на оператора радиоэлектронной борьбы. Спустя время принял решение стать участником специальной военной операции. Контракт на военную службу заключил в мае 2023 года.

- Выражаем глубочайшие соболезнования родителям, близким Максима. Он прожил недолгую, но достойную жизнь. Северобайкальск скорбит вместе с вами… - говорится в соболезновании администрации города.

смерть

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