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В Улан-Удэ почти половина удалёнщиков предпочли увольнение возвращению в офис

В Улан-Удэ почти половина удалёнщиков предпочли увольнение возвращению в офис
Общество,  Фото:pixabay.com
Они ни в какую не хотят выходить на работу после дистанта
 
Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что почти половина (43%) жителей бурятской столицы скорее уволятся, чем вернутся с удалёнки в офис. Ещё 37% сообщили: если руководство потребует, с дистантом всё-таки придётся расстаться, а 20% затруднились дать однозначный ответ. Они намерены при таком раскладе обговаривать все условия с начальством.

Больше всего (66%) готовых распрощаться с работодателем, но не с дистанционкой среди тех, кто трудится дома всю неделю.

Сотрудники с гибридным графиком оказались более лояльными: 53% (то есть каждый второй) заявили, что без проблем выйдет на рабочее место.

Среди тех, кто однозначно откажется работать в офисе и напишет заявление по собственному, больше среди женщин – 55% против 33% среди мужчин. Наши землячки объяснили это необходимостью следить за детьми.
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