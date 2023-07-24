В Улан-Удэ почти половина удалёнщиков предпочли увольнение возвращению в офис



Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что почти половина (43%) жителей бурятской столицы скорее уволятся, чем вернутся с удалёнки в офис. Ещё 37% сообщили: если руководство потребует, с дистантом всё-таки придётся расстаться, а 20% затруднились дать однозначный ответ. Они намерены при таком раскладе обговаривать все условия с начальством.



Больше всего (66%) готовых распрощаться с работодателем, но не с дистанционкой среди тех, кто трудится дома всю неделю.



Сотрудники с гибридным графиком оказались более лояльными: 53% (то есть каждый второй) заявили, что без проблем выйдет на рабочее место.



Среди тех, кто однозначно откажется работать в офисе и напишет заявление по собственному, больше среди женщин – 55% против 33% среди мужчин. Наши землячки объяснили это необходимостью следить за детьми.

