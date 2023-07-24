В улан-удэнском парке появится беседка за полмиллиона рублей

Отдыхающие смогут укрыться от дождя и палящего солнца
В парке имени Жанаева в Улан-Удэ подготавливают территорию для строительства крытой зоны отдыха. Она будет возведена благодаря помощи депутата горсовета по округу № 10 Александра Мельникова; он выделил на эти цели 508 тысяч рублей, сообщили в горсовете.
В крытой зоне можно будет играть в шахматы, шашки, настольные игры, а также просто укрыться от жары.
- Очень важно, чтобы в парках города было больше таких зон, где люди могли бы в и летнюю жару, и от дождя спрятаться, - отметил Мельников.
Завершить строительство планируется до 15 августа.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно беседки с навесами появились в парках «Кристальный», «Юбилейный» и имени Орешкова
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Отдыхающие смогут укрыться от дождя и палящего солнца
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