24 июля

23 июля

Популярное

Велосипедисты Бурятии совершат «Восхождение на Пыхту»

Велосипедисты Бурятии совершат «Восхождение на Пыхту»
Общество,  Фото:pixabay.com
Они проедут скоростной заезд на велосипеде в гору

20 августа в Бурятии состоится «Восхождение на Пыхту» – скоростной заезд на велосипеде, посвящённый памяти Еши Цыбикова.

- Еши – один из самых лучших и желанных в бурятской велотусовке, постоянный участник соревнований. Яркий, добрый и отзывчивый человек. Трагически погиб 6 августа 2017 года, спасая своего брата на Уде. В этом же году было решено посвятить самый длинный апхилл его памяти, - сообщает федерация велосипедного спорта РБ.

Участникам предстоит преодолеть 18 км с набором высоты более 800 метров. Участвовать будут категории: «Женщины, МТБ», «Мужчины, шоссе» (до 49 лет), «Ветераны, шоссе» (старше 50 лет), «Юниоры, МТБ» (до 18 лет), «Мужчины, МТБ» (19-39 лет), «Ветераны, МТБ» (40 лет и старше).

Сбор спортсменов в 9:30 у кафе «Кулькисон». Начало заездов в 11:00. Подведение итогов состоится в 13:00 на вершине перевала Пыхта.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия велоспорт спорт апхилл велогонка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Байкала открыли фотозону
На севере Байкала открыли фотозону
Общество, 24.07.2023
Она появилась в райцентре Северо-Байкальского района
Забайкальские студенты откопали более 700 археологических находок
Забайкальские студенты откопали более 700 археологических находок
Общество, 24.07.2023
От черепов и украшений до фрагментов керамических сосудов и каменных топоров
В Бурятии пострадавшие от ЧС могут получить матпомощь через «Госуслуги»
В Бурятии пострадавшие от ЧС могут получить матпомощь через «Госуслуги»
Общество, 24.07.2023
Также они могут обратиться в подразделение центра соцподдержки населения
В Улан-Удэ модернизируют 77 светофоров
В Улан-Удэ модернизируют 77 светофоров
Общество, 24.07.2023
Осенью в столице Бурятии завершится очередной этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
В Бурятии провели спартакиаду работников АПК республики
В Бурятии провели спартакиаду работников АПК республики
Общество, 24.07.2023
Первое место заняли спортсмены БГСХА
В нацпарке Бурятии проводят проект «Заповедное дело РГО»
В нацпарке Бурятии проводят проект «Заповедное дело РГО»
Общество, 24.07.2023
Участники проекта также побывают в Монголии
В Бурятии почтовые отделения восстанавливают обычный режим работы
В Бурятии почтовые отделения восстанавливают обычный режим работы
Общество, 24.07.2023
Ведётся активная работа по возобновлению работы отделений почтовой связи
Перерожденец учителя Далай-ламы посещает Иркутскую область
Перерожденец учителя Далай-ламы посещает Иркутскую область
Общество, 24.07.2023
Он нанесёт пастырский визит в дацаны региона
Бурятский боец стал чемпионом в США
Бурятский боец стал чемпионом в США
Общество, 24.07.2023
Бадмацырен Доржиев выступает в наилегчайшем весе
Пристав из Бурятии выиграла кубок Малинникова
Пристав из Бурятии выиграла кубок Малинникова
Общество, 24.07.2023
Она стала лучшей в комплексном единоборстве
Лучники Бурятии завоевали 7 медалей на первенстве России
Лучники Бурятии завоевали 7 медалей на первенстве России
Общество, 24.07.2023
Сборная заняла второе общекомандное место

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^