Они проедут скоростной заезд на велосипеде в гору
20 августа в Бурятии состоится «Восхождение на Пыхту» – скоростной заезд на велосипеде, посвящённый памяти Еши Цыбикова.
- Еши – один из самых лучших и желанных в бурятской велотусовке, постоянный участник соревнований. Яркий, добрый и отзывчивый человек. Трагически погиб 6 августа 2017 года, спасая своего брата на Уде. В этом же году было решено посвятить самый длинный апхилл его памяти, - сообщает федерация велосипедного спорта РБ.
Участникам предстоит преодолеть 18 км с набором высоты более 800 метров. Участвовать будут категории: «Женщины, МТБ», «Мужчины, шоссе» (до 49 лет), «Ветераны, шоссе» (старше 50 лет), «Юниоры, МТБ» (до 18 лет), «Мужчины, МТБ» (19-39 лет), «Ветераны, МТБ» (40 лет и старше).
Сбор спортсменов в 9:30 у кафе «Кулькисон». Начало заездов в 11:00. Подведение итогов состоится в 13:00 на вершине перевала Пыхта.
Возрастное ограничение: 0+.
Велосипедисты Бурятии совершат «Восхождение на Пыхту»
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