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Пловцы из Улан-Удэ примут участие в фестивале на забайкальском озере Арахлей

Пловцы из Улан-Удэ примут участие в фестивале на забайкальском озере Арахлей
Общество, 
Всего в фестивале примут участие более 150 человек

Пять дней осталось до открытия второго забайкальского открытого межрегионального фестиваля по плаванию на открытой воде «abSwimFest-Max 2023. Соревнования пройдут с 29 по 30 июля на озере Арахлей в Забайкальском крае.

- За главные призы будут состязаться пловцы из Забайкальского края, Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска, Шелехова, Республики Мордовии, Новосибирска, Московской области. Один из участников прилетит даже из Бангкока, - поделился организатор Сергей Иванов.

29 июля состоится торжественное открытие. Старт будет дан на дистанциях 500, 1000, 1852, 2500 и 5000 метров.

30 июля участников ожидает самая длинная дистанция фестиваля «Покори Арахлей» на 6700 метров, а также командная эстафета на 250 метров.

В прошлом году фестиваль проводился в середине августа.


Возрастное ограничение 12+
плавание

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