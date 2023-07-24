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Пристав из Бурятии выиграла кубок Малинникова

Пристав из Бурятии выиграла кубок Малинникова
Общество,  Фото:УФССП России по РБ
Она стала лучшей в комплексном единоборстве

Спортсменка из Бурятии Анна Щербакова в очередной раз доказала своё лидерство в комплексном единоборстве. Двукратная чемпионка ФССП России в этом виде спорта стала лучшей на кубке ФССП России, посвящённом памяти Михаила Малинникова.

Как сообщает УФССП России по РБ, в течение трёх дней в Кургане более ста бойцов, которые представляли сборные команды ФССП России из восьми федеральных округов, боролись за награды турнира.

Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела специального назначения УФССП по Республике Бурятия Анна Щербакова завоевала золотую медаль кубка в весовой категории до 65 килограммов. В финальном поединке титулованная бурятская спортсменка победила представительницу Сибирского федерального округа Юлию Пронцевич. 
комплексное единоборство Бурятия приставы спорт

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